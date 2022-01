Coburg vor 46 Minuten

Landestheater

Erste Einblicke in Richard Wagners "Die Walküre" am Landestheater Coburg

Eine Soiree bietet am Dienstag, 25. Januar, erste Einblicke in die Neuinszeniernung von Richard Wagners "die Walküre" am Landestheater Coburg.