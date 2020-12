Bei einer vermeintlichen Formalie ist es am Donnerstag zu einem handfesten Eklat im Coburger Stadtrat gekommen. Mit 20:17 Stimmten lehnte es das Gremium ab, die AfD-Politikerin Annett Dingethal in den Stadtrat nachrücken zu lassen. Mit dieser Entscheidung, so prophezeite es anschließend allen voran Oberbürgermeister Dominik Sauerteig ( SPD ), dürften sich schon bald Juristen beschäftigen. "Mit den Konsequenzen dieser vom Stadtrat getroffenen Entscheidung müssen wir leben", sagte Sauerteig - "wie auch immer diese juristisch aussehen."