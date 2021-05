Auch, wenn der Coburger Convent (CC) in diesem Jahr nicht stattfindet, haben unbekannte Sprayer erneut das Ehrenmal im Hofgarten von mehreren Seiten mit schwarzer und weißer Farbe beschmiert. Der Fall wurde von der Polizei Coburg an den Staatsschutz übergeben.

Im Herbst vergangenen Jahres musste die Skulptur des CC für mehrere tausend Euro von Schmierereien gereinigt werden.

In der Nacht zum Samstag machten sich Unbekannte außerdem an einen Verkaufswagen auf dem Marktplatz, einer Hauswand sowie einem Verkehrszeichen zu schaffen. Die unbekannten Schmierfinken hinterließen mit pinker Farbe den Schriftzug "CAS" am Wagen und an einem Verkehrsschild in der Kirchgasse. Zudem beschmierten sich noch mehrere Hauswände mit grauer Farbe. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf etwa 500 Euro.pi