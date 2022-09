Ebersdorf: Lidl macht riesige Filiale im Landkreis Coburg auf - "gute Lage"

macht "gute Lage" Discounter feiert am Donnerstag (15. September 2022) Neueröffnung

feiert am Neuer Markt deutlich größer als andere Lidl-Filialen - das erwartet die Kunden

das Foodtrucks mit Burgern und Co.: Nachbar "B3ö3 Föödspace" lockt mit wechselndem Angebot

In Oberfranken gibt es eine neue Lidl-Filiale. Die Neueröffnung des Mega-Discounters findet am Donnerstag (15. September 2022) statt. Mit seinen 1180 Quadratmetern Verkaufsfläche ist der Markt deutlich größer als andere Lidl-Standorte. So betrug die durchschnittliche Verkaufsfläche der Lidl-Filialen im Jahr 2020 in Deutschland 900 Quadratmeter, wie das Portal handelsdaten.de berichtet. In direkter Nachbarschaft lockt zudem das Gastronomie-Projekt "B3ö3 Föödspace" mit wechselnden Angeboten in Form von Foodtrucks.

Lidl-Eröffnung im Raum Coburg: Ebersdorfer Filiale ersetzt Markt in Sonnefeld

Der Spatenstich zum Lidl-Neubau erfolgte bereits Ende 2021. "Durch ihre gute Lage an der Bundesstraße B303 ist die Filiale leicht für die Kunden zu erreichen", erklärte Philipp Voigt, Immobilienleiter der Lidl-Regionalgesellschaft Eggolsheim, im August inFranken.de. Mit dem neuen Markt in der Kellergasse treibt die Discounterkette den Ausbau ihres Filialnetzes weiter voran. "Auch in Ebersdorf bei Coburg-Frohnlach möchten wir unseren Kunden eine neue und moderne Einkaufsstätte mit attraktiven Einkaufsbedingungen bieten", teilt Voigt mit.

Im neuen Laden sind 22 Mitarbeiter beschäftigt. Die bisherige Lidl-Filiale in der Frohnlacher Straße in Sonnefeld wurde dagegen mit der Neueröffnung in Ebersdorf geschlossen. Für Ebersdorf kündigte der Immobilienleiter im Vorfeld einen zukunftsfähigen Filialneubau mit "besonders umweltfreundlicher Technik" und "ökologischer Bauweise" an. Hierzu zählten unter anderem die energieeffiziente Steuerung der Kühlmöbel sowie eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Der firmeneigene Parkplatz mit installierter Elektroladesäule bietet demnach 118 Stellflächen.

In Hinblick auf das Sortiment verspricht der Discounter ein "vielfältiges Warenangebot". Die Kunden erwarten in der neuen Ebersdorfer Filiale laut Lidl rund 4500 Einzelartikel. "Dazu zählen beispielsweise Frischfisch und -fleisch, Obst und Gemüse mit regionalem Angebot, frisch in der Filiale gebackene Brot- und Backwaren sowie Bio- und Fairtrade-Produkte", hielt Voigt fest. Geöffnet hat die neue Lidl-Filiale ab dem 15. September montags bis samstags jeweils von 7 bis 20 Uhr.

Foodtrucks mit Burgern und Co.: Lidl-Nachbar "B3ö3 Föödspace" lockt mit wechselndem Angebot

Auf dem Areal neben der neuen Riesen-Lidl-Filiale hofft indessen das Gastronomie-Projekt "B3ö3 Föödspace", den ein oder anderen hungrigen Lidl-Kunden anlocken zu können.

Initiator Frank Heumann spricht im Gespräch mit inFranken.de am Mittwoch (14. September 2022) von Foodtrucks mit ständig wechselnden Angeboten.

"Los geht es mit Heiko Stöhr, der gleich mit zwei Wagen vor Ort ist", kündigt Heumann an. Parallel zur Lidl-Eröffnung sind in der Kellergasse 28 am Donnerstag unter anderem Hamburger, Thüringer Bratwurst und Leberkäs' erhältlich.

Passend zum Thema: Lidl reduziert Angebot deutlich: Discounter schmeißt all diese Produkte aus dem Sortiment