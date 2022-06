Am Montag (20. Juni 2022) läuft ein größerer Einsatz der Polizei an einer Schule in Ebersdorf bei Coburg. Wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilte, ging bei der Schule eine "verdächtige Mitteilung" ein. Offenbar handelt es sich um eine Bombendrohung.

Die Schule veranlasste daraufhin umgehend, dass alle Schulkinder und Lehrkräfte das Gelände verlassen. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, ist das Gebäude inzwischen evakuiert und der Bereich abgesperrt.

Einsatz nach Bombendrohung an Schule im Kreis Coburg

Die Einsatzkräfte würden derzeit die Räumlichkeiten nach verdächtigen Gegenständen absuchen. Die genaueren Hintergründe sind noch unklar.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.

Vorschaubild: © MagnusGuenther/Pixabay