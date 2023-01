In der Nacht zum Sonntag (8. Januar 2023) trieben bislang Unbekannte im Ebersdorfer Ortsteil Frohnlach ihr Unwesen. Den dabei entstandenen Schaden schätzen die Beamten der Polizeiinspektion Coburg auf einen mittleren dreistelligen Bereich ein.

In den Straßen "Am Rain" und "Goldene Au" beschädigten die Unbekannten in einem Garten eine LED-Leuchte und drehten den Wasserhahn des Anwesens auf, sodass das Wasser nachts über Stunden hinweg aus dem Hahn lief. An einem unversperrten Auto wurde ein Reifen zerstochen, eine Restmülltonne ins Fahrzeuginnere geschoben und eine Gartenbank in den Kofferraum des Fahrzeugs gestellt. In einem weiteren Anwesen wurde eine mobile Toilette auf der dortigen Baustelle umgeworfen.

Unbekannte drangen auch in Gärten ein: Sägten Bäume ab und töteten eine Taube

In zwei Vorgärten sägten die Unbekannten zwei Bäume ab. In einem weiteren Anwesen wurden von zwei Fahrrädern die Reifen zerstochen. Zudem verschafften sich die Unbekannten dort Zugang zu einem Taubenschlag mit 80 Tieren. Eine der Tauben fanden die Eigentümer am Sonntag tot am Boden liegend auf.

Die Coburger Polizei ermittelt jetzt wegen versuchten Diebstahls, Sachbeschädigung sowie einem Verstoß nach dem Tierschutzgesetz. Sachdienliche Zeugenhinweise zu den Taten nimmt sie direkt unter der Telefonnummer: 09561/645-0 entgegen.

