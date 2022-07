Der Brand einer Wohnung in der Hinteren Wilhelmstraße in Ebersdorf bei Coburg sorgte am Samstagmittag für ein Großaufgebot an Rettungskräften der Feuerwehr und Polizei. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Kurz vor 13 Uhr setzten gleich mehrere aufmerksame Zeugen im Bereich der Asylunterkunft einen Notruf ab. Aus einer Wohneinheit im zweiten Obergeschoss drangen dichte Rauchwolken. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer im Bereich einer Herdplatte in der Küche aus und setzte den Raum vollständig in Brand. Dem beherzten Eingreifen der Feuerwehr ist es zu verdanken, dass die Flammen schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden konnten. Die Wohnungsinhaberin und alle weiteren Bewohner der Unterkunft blieben glücklicherweise unverletzt.

Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 30.000 bis 50.000 Euro. Wie es zum Ausbruch des Feuers kommen konnte, ist nun Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Rettungskräfte evakuierten das gesamte Gebäude für die Dauer des Einsatzes und brachten die Menschen außer Gefahr. Inwieweit diese jetzt in ihre Wohnungen zurückkehren können oder vorübergehend anderweitig untergebracht werden müssen, prüfen derzeit die zuständigen Stellen.