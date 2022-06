Ebersdorf vor 1 Stunde

Inklusive Sportveranstaltung

Auftakt für die Host-Town-Tage der Special Olympics: Sporttag ist Inklusion gewidmet

Für den Auftakt der Host-Town-Tage der Special Olympics haben Stadt und Landkreis Coburg einen bunten Sporttag geplant. Dieser findet am Samstag, 23. Juli, in der Frankenland-Halle und Außensportanlagen in Ebersdorf statt. Dabei werden auch inklusive Projekte vorgestellt.