Konzentriert wühlt sich Barbara durch die Berge an Weihnachtskugeln. Unter den Arm hat sie schon ein paar Packungen geklemmt. Klassisch - Rot und Gold - mag sie es gern. "Dieses Jahr ist mir die Weihnachtsdeko ganz besonders wichtig", sagt sie, "schließlich werden wir wahrscheinlich viel Zeit zu Hause verbringen."

In der alten Weihnachtsfabrik in Neustadt sucht sie nach exklusivem Schmuck. Extra aus Ulm ist sie zusammen mit ihrem Mann angereist. Corona hin oder her - hier kommt bestimmt jeder in Weihnachtsstimmung. Schon seit Ende Oktober öffnet der Weihnachts-Schnäppchenmarkt jeden Samstag seine Pforten. "Die Leute wollen jetzt etwas Schönes erleben", erklärt Marie Müller-Blech von Inge-Glas, "schließlich sind bei vielen in der aktuellen Situation immer noch Ängste da."

Etwas Schönes erleben, das geht in den Gängen des Marktes ganz bestimmt: Zwischen roten Weihnachtsmützen, Holz-Rentieren und Tausenden Christbaumkugeln kommt garantiert jeder in Weihnachtsstimmung. Auf zwei Flächen werden dieses Jahr reduzierte Deko-Artikel verkauft.

Zwei Verkaufsflächen zum Abstandhalten

Anfangs gab es, wie jedes Jahr, nur eine Verkaufsfläche. Das wurde schnell geändert. Denn aufgrund der Corona-Maßnahmen dürfen nur 23 Personen auf einmal in eine Halle, die anderen müssen draußen warten. "Wir wollten nicht, dass unsere Kunden in der Kälte oder sogar im Regen stehen müssen", sagt Müller-Blech, "deshalb gibt es jetzt zwei Flächen." Diese Änderung bedeutet natürlich auch: mehr Personal. Deshalb hilft Marie Müller-Blech, die eigentlich im Marketing arbeitet, dieses Jahr auch im Verkauf aus. "Viele Stammkunden kommen jedes Jahr, manche sogar jede Woche", erzählt sie lächelnd. Sie ließen sich gerne beraten und genössen das Einkaufserlebnis. "Ich kann mir auch vorstellen, dass es für viele Menschen dieses Jahr eine Alternative zum klassischen Weihnachtsmarkt darstellt", fügt sie hinzu. Tee und Glühwein dürfen aber leider auch hier nicht verkauft werden. Sogar das Weihnachtscafé musste schließen, genauso wie das historische Weihnachtsmuseum. "Leider findet dieses Jahr auch kein Kinderkugelblasen statt", sagt Müller-Blech betrübt. Für viele Kinder sei es ein jährliches Highlight, eine eigene Kugel herzustellen, für einige Familien sei dies sogar Tradition.

Um dieses Gefühl nicht ganz aufgeben zu müssen, gibt es stattdessen jeden Donnerstag ab 17 Uhr einen Manufakturabend. Ein Glasbläser und eine Malerin führen dann ihr Handwerk vor. "Das ist trotzdem etwas sehr Besonderes", erklärt Müller-Blech. "Ich kenne zumindest niemanden, der nicht davon begeistert ist, einem Glasbläser bei der Arbeit zuzusehen."

Etwas zwiegespalten zeigen sich manche Besucher aufgrund der aktuellen Situation beim Shoppen. "Klar, die jetzige Lage spricht eigentlich nicht wirklich für einen gut gelaunten Weihnachtseinkauf", geben zwei Kundinnen aus Rodach zu, "aber es lenkt uns auch ein wenig ab - und irgendwann muss man ja anfangen."

Marie Müller-Blech glaubt jedoch, dass die Geschehnisse der letzten Monate Weihnachten für viele noch wichtiger machen. "Es ist schließlich das Fest der Geborgenheit", erklärt sie. Aber egal ob Tradition oder Ablenkung: "Die Vorfreude auf Weihnachten ist auf jeden Fall da - das merkt man."

Weihnachts-Schnäppchenmarkt

Einkaufen Die alte Weihnachtsfabrik hat bis Dienstag, 5. Januar 2021, zu folgenden Zeiten geöffnet: Montag bis Samstag, 9.30 bis 18 Uhr und Sonntag (bis 20. Dezember), 13 bis 18 Uhr. An Heiligabend und Silvester ist von 9.30 bis 12.30 geöffnet, an den Weihnachtsfeiertagen und Neujahr bleibt die Weihnachtsfabrik geschlossen.

Schnäppchen Der Weihnachts-Schnäppchenmarkt hat bis einschließlich 19. Dezember jeden Samstag von 9.30 bis 18 Uhr geöffnet.

Handwerk Bis zum 17. Dezember findet jeden Donnerstag von 17 bis 20 Uhr ein Manufaktur-Abend statt. Dabei führen ein Glasbläser und eine Malerin ihr traditionelles Handwerk vor.

Adresse Zu finden ist die alte Weihnachtsfabrik im Sternenweg 2, 96465 Neustadt bei Coburg.