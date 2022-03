Bad Rodach vor 1 Stunde

Auftritt

Die Brass Band Bamberg kehrt zurück nach Bad Rodach

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause meldet sich die Brass Band Bamberg mit einem Konzert in der Gerold-Strobel-Halle in Bad Rodach zurück. Der Auftritt am Samstag, 9. April, beginnt um 19 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr.