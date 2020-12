Für die Coburger Narrhalla fällt die Session wegen Corona aus, dennoch wollen die Mitglieder einiges auf die Beine stellen. Ein wesentlicher Teil der Vereinsarbeit war und ist das wohltätige Engagement. Das soll dies auch trotz Corona weitergeführt werden und man hat deshalb im Verein entschieden, den wohltätigen Aktionen in dieser Session besondere Bedeutung zu schenken. Üblicherweise spendet der Verein seine Erlöse aus verschiedenen Aktionen wie Gänseverlosung, Flohmarkt oder der Mohrenpost. Da dieses Jahr nun alles anders ist, möchte man trotzdem wieder mit verschiedenen Spenden gezielt Vereine und Einrichtungen unterstützen.

Neben Geldspenden der Coburger Narrhalla gehen die Damen der Narrhalla in Sachen Spenden hier gerne eigene Wege und überlegen sich zusätzliche Aktionen. So auch in dieser besonderen Zeit.

Weihnachtliche Pausenverpflegung fürs Pflegepersonal

So kam die Idee auf, mit einer kleinen Aufmerksamkeit dem Pflegepersonal der stationären Pflegeeinrichtungen Danke zu sagen und damit verbunden auch besondere Wertschätzung für ihre Arbeit auszudrücken. Man entschied sich für eine Stollenspende zur Vorweihnachtszeit fürs Personalfrühstück. Zusätzlich sollte jede Pflegekraft noch einen Nikolaus erhalten. Insgesamt spendete man 150 Stollen und 1000 Nikoläuse. Ein Teil ging neben den Pflegeeinrichtungen der Stadt auch an das Personal der Geriatrie, der Intensivstation, der Notaufnahme, der Physiotherapie und der Kinderstation des Coburger Klinikums. Die Übergaben fanden coronakonform um den 1. Advent statt.

Nikoläuse für die Tafel

Um auch den Gästen der Tafel eine kleine Weihnachtsfreude zu bereiten, wurden der Tafel 500 Schokonikoläuse gespendet, die jeder Besucher der Tafel als Geschenk erhält. Edda Kroos, Mitglied des Vorstandes der Tafel Coburg, nahm die Spende dankend und freudig entgegen. In diesen Zeiten sei es schön, gerade den 280 Kindern, die momentan mitversorgt werden, zusätzlich eine kleine Freude schenken zu können, betonte Edda Kroos.

Ein Weihnachtsbaum für das Caritas-Hospiz "Lebensraum"

Um den Gästen des Caritas-Hospizes "Lebensraum" eine Freude zu schenken, hat sich die Leiterin der Einrichtung, Simone Lahl, einen schönen Weihnachtsbaum für den Vorgarten gewünscht, den die Gäste dann von ihren Zimmern aus bewundern können. So nahm sie Kontakt mit der Narrhalla auf, und ein paar Tage später wurde ein Weihnachtsbaum geliefert, der privat aus den Reihen der Mitglieder gespendet wurde. Aber damit nicht genug. Zubehör wie Christbaumständer und Beleuchtung wurden zusätzlich von den Mitgliedern des Vereins privat gespendet. Einige Mitglieder bastelten zudem noch wetterfesten Baumschmuck. Darum ließ es sich der Dritte Bürgermeister der Stadt Coburg, Thomas Nowak, sowie der Vorstandsvorsitzende der Caritas, Hermann Beckering, und Caritas Geschäftsführer Norbert Hartz auch nicht nehmen, der Delegation der Narrhalla beim Schmücken zu helfen. "Ihr seid spitze!", freute sich Simone Lahl. Und die Vereinsmitglieder freuten sich, den Gästen so eine kleine Freude gemacht zu haben.

Wünscheerfüller für bedürftige Senioren

Anfang Dezember machte sich die Prinzessin der Coburger Narrhalla, Antje I., auf ins Bürglaßschlösschen. Dort war sie verabredet mit Thomas Nowak. Grund des Besuchs war der Wünschebaum für Senioren, den der Seniorenbeirat der Stadt initiiert hat. Um hilfebedürftigen Senioren an Weihnachten eine Freude zu machen, stellt die Stadt Coburg seit dem vergangenen Jahr einen Wünschebaum für ältere Menschen auf.

Da die Prinzessin dieses Jahr coronabedingt etwas weniger zu tun hat und der Fokus nicht auf Veranstaltungen liegt, möchte man sich in dieser Session vor allem dem Thema Spenden intensiv widmen.So hatte die Prinzessin Antje, die aufgrund der Pandemie überraschend mit ihrem Prinzen zu einer zweiten Amtszeit kam, stellvertretend für den Verein nun die ehrenvolle Aufgabe, 52 Geschenkkärtchen einzusammeln, da diese Anzahl von Wünschen von den Mitgliedern der Narrhalla aus privaten Mitteln übernommen werden. Thomas Nowak dankte den Mitgliedern der Coburger Narrhalla für diesen tollen Einsatz. "Ein großer Teil unseres Engagements waren schon immer die Spendenaktionen, was man aber durch die sonstigen karnevalistischen Aktivitäten gar nicht so wahrnimmt”, so Antje I. "Die Narrhalla ist karitativ schon immer sehr aktiv und dieses Jahr noch mal ein bisschen mehr!”. In diesen Tagen werden dann die Geschenke von den Mitgliedern besorgt, verpackt und wieder im Bürglassschlösschen abgegeben, wo diese dann an die jeweiligen Empfänger verteilt werden. Eine tolle Aktion, die allen Beteiligten viel Freude bereitet! "

Die Session ist anders, aber macht aufgrund solch toller Aktionen mindestens genauso viel Spaß!”, freute sich Antje I.

In Zahlen

200 kg Weihnachtsstollen und 1000 Nikoläuse für 1000 Pflegekräfte in 14 Coburger Einrichtungen;

500 Nikoläuse an die Coburger Tafel;

52 Wünsche vom Wünschebaum für Senioren erfüllt;

Gesamtspendenvolumen 7000 Euro