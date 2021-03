Das Sonnefelder Bürgermeistertrio ist komplett.

Michael Fischer (SPD) wurde ohne Gegenkandidaten für das Ehrenamt gewählt. Jetzt sind alle der drei Bürgermeister-Posten mit Männern besetzt: Erster Bürgermeister Michael Keilich (CSU) und Zweiter Claus Höcherich (GUB) repräsentieren weiter die starken der vier Fraktionen im Gemeinderat.

Die Neubesetzung war nach dem plötzlichen Ableben der Hassenberger Gemeinderätin und Dritten Bürgermeisterin, Kinderpflegerin Doris Völler (SPD), erforderlich geworden.

Der Kaufmännische Angestellte und jetzige "Dritte" Fischer gehört der SPD-Fraktion seit 2002 an, wirkt als Fraktionsvorsitzender und stellt sein Wissen in mehreren kommunalpolitischen Ausschüssen zur Verfügung.

Nachrücker

Als Verbandsrätin im Abwasserzweckverband Steinachtal wurde an Völlers Stelle die bisherige Stellvertreterin Barbara Lauerbach (Hassenberg) ohne Gegenstimmen gewählt. Sie versieht die Aufgaben zusammen mit Bürgermeister Michael Keilich (Sonnefeld) und Michael Knauer (Gestungshausen).

Als erster Listennachrücker hat Bernd Gäbelein (Gestungshausen) auf Anfrage die Übernahme des Ehrenamts als Gemeinderat aus beruflichen Gründen abgelehnt. Deshalb übernimmt der im Vorjahr mit 713 Stimmen gewählte Grafik- und Mediengestalter Guido Löffler (Hassenberg) die vakante Funktion in der SPD-Fraktion. Löffler gehörte schon dem vorherigen Sonnefelder Gremium für wenige Wochen als Nachrücker an. Nun kann er in der laufenden Wahlperiode sein Comeback feiern.

Weitere Gremien

Von der SPD-Fraktion vorgeschlagen, gehört der neue Dritte Bürgermeister als stellvertretender Vorsitzender dem Kultur- und Sportausschuss und als ordentliches Mitglied dem Werkausschuss an. Löffler übernimmt die frei gewordenen Ausschussposten als Mitglied im Haupt-, Finanz- und Personalausschuss sowie des Stellvertreters im Bau- und Umweltausschuss.