In das Jahr 2022 verschoben wurde zudem die Lesung "Wahrheit suchen..." in Kooperation mit dem Evangelischen Bildungswerk Coburg, die am Sonntag, 21. November, um 18 Uhr in der Reithalle geplant war. Begründet werden die Absagen in der offiziellen Mitteilung des Landestheaters mit dem Hinweis, "um den Arbeitsschutz im Rahmen der Hygienebedingungen gewährleisten und den Spielbetrieb des Hauses aufrecht erhalten zu können."

Der Hintergrund der Absage sind Corona- und Coronaverdachtsfälle, die auch das Philharmonische Orchester betreffen.

Rückerstattung

Bereits erworbene Tickets für die genannten Veranstaltungen werden an der Theaterkasse sowie im Falle der Onlinebuchung über Reservix rückerstattet.

Theaterkasse

Die Theaterkasse des Landestheaters ist von Dienstag bis Freitag von 10:00 bis 16:00 Uhr sowie samstags von 10:00 bis 12:00 Uhr vor Ort und unter +49 (0)9561 89 89 89 bzw. theaterkasse@landestheater.coburg.de erreichbar.

