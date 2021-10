Die Verwirrung ist groß: Was gilt denn nun für den diesjährigen Weihnachtsmarkt in Coburg? Nun, das lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen - auch wenn es in dieser Woche bereits reichlich Gesprächsstoff geliefert wurde.

Am Dienstag hatte der Coburger Finanzsenat den Weg frei gemacht, dass der Budenzauber in der Vestestadt unter Einhaltung der "3G plus"-Regelung stattfinden kann. Sprich: Zugang nur für Geimpfte, Genesene und Getestete, wobei es PCR-Tests sein müssen. Die Mehrkosten durch Einzäunung sowie externes Personal für Einlasskontrollen übernimmt "Coburg Marketing".

Mehr zur Entscheidung des Finanzsenats lesen sie hier

Am Mittwoch sprachen sich Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) und Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) für "Weihnachtsmärkte ohne größere Auflagen" aus: keine Zäune und keine Beschränkung, noch nicht einmal die 3G-Regel mit Schnelltest. Vor allem in den sozialen Medien gab es deshalb viel Spott und Kritik am Vorgehen der Stadt: Ist sie vielleicht zu übervorsichtig? Nein.

Durch den Beschluss des Finanzsenats sei man jetzt "auf alle Eventualitäten vorbereitet", erklärte Horst Graf, der Betriebsleiter von "Coburg Marketing", am Donnerstag auf Anfrage vom Coburger Tageblatt. Denn darauf verlassen, dass die Ankündigung von Aiwanger/Holetschek auch tatsächlich zum Tragen kommt, kann und will sich derzeit niemand. "Wir müssen auf ein verbindliches Rahmenhygienekonzept warten", sagt Horst Graf. Dieses hat der Gesetzgeber "zeitnah" angekündigt.

Hinzu kommt Folgendes: Die zwei Minister haben die vermeintliche "totale Freiheit" an Bedingungen geknüpft. So müsste auf den Weihnachtsmärkten Abstand gehalten werden. Außerdem würde von den Veranstaltern ein "Konzept zur Besucherlenkung" gefordert. Wie das funktionieren soll, kann sich derzeit kaum jemand vorstellen. Bei der "3G plus"-Regelung wiederum würde auf dem Weihnachtsmarkt weder eine Masken- noch eine Abstandspflicht gelten.