Kommende Woche beginnt der erste Bauabschnitt der Bauarbeiten zur Leitungsneuverlegung im Vorgriff auf die Umgestaltung der Straße Am Viktoriabrunnen. Wie die Stadt Coburg mitteilt, werden die Straße sowie der Bereich um das Judentor ab Mittwoch, 13.07.22, gesperrt. Damit verbunden ist auch die Verlegung der Einfahrt ins Parkhaus Mauer.

Es komme zu folgenden Sperrungen und Änderungen der Verkehrsführung:

Vollsperrung Am Viktoriabrunnen und Zufahrt ins Parkhaus Mauer: Die Umleitung sei über die Mohrenstraße und Webergasse ausgewiesen. Die Einfahrt ins Parkhaus Mauer erfolge in der Webergasse (Ein- und Ausfahrt befinden sich an der gleichen Stelle).

Vollsperrung Judentor: Die Zu- und Ausfahrt in die Judengasse über die Metzgergasse sei gesperrt und nur für Liefer-Ladeverkehr von 18 bis 10 Uhr, RadfahrerInnen und Anlieger frei.

In der mittleren Judengasse (Hausnummern 11-28) werde die Einbahnstraßenregelung aufgehoben. Die Zufahrt sei nur über die Webergasse möglich.

Fußgänger*innen könnten die Baustelle mit Einschränkungen passieren, Radfahrer*innen müssen teilweise absteigen.

Die Vollsperrung des Judentors sei für circa 8-10 Wochen geplant.

Die Vollsperrung Am Viktoriabrunnen werde voraussichtlich bis Dezember 2022 notwendig.

Bitte informiert euch auch auf dem Baustellenblog www.coburg.de/baustellen

Vorschaubild: © Stefan Schweihofer / pixabay.com (Symbolbild)