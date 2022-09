ASB-Wünschewagen bringt kranke Jutta zum Huk-Coburg Open Air Sommer

Das PUR-Konzert während Huk-Coburg Open Air Sommers am Sonntagabend (28. August 2022) bedeutete einer Frau im Publikum wohl besonders viel. Die 51-jährige Jutta ist schwer an MS erkrankt und gleichzeitig ein großer Musikfan. Der ASB Kreisverband Kronach ermöglichte ihr mit dem Wünschewagen diesen lang ersehnten Traum. "Sie kannte alle Texte", berichtet die Koordinatorin Silke Tannhäuser inFranken.de.

Wünschewagen bringt MS-Kranke zu Konzert nach Coburg - so zeigt sich die Krankheit

Bereits mit 18 Jahren habe Jutta die Diagnose MS erhalten. Wie die Krankheit verlaufen werde, habe ihr damals niemand sagen können. Multiple Sklerose ist eine tückische Krankheit, die bei jedem Betroffenen anders verläuft. Laut der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft ist MS eine "entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems, die das Gehirn und das Rückenmark umfasst [...]".

Nicht bei jedem führe die Krankheit zu einem Leben im Rollstuhl, Symptome seien aber zum Beispiel Taubheitsgefühl, Lähmungserscheinungen oder vorzeitige Erschöpfbarkeit. Musikfan Jutta habe nach ihrer Diagnose aber "nicht aufgegeben und ihr Leben so gut es ging genossen", berichtet Tannhäuser auf Facebook. Dazu gehörten etliche Konzertbesuche. Jedoch sei sie inzwischen die "meiste Zeit ans Bett gefesselt".

Zwei Anläufe, ein PUR-Konzert zu besuchen, seien fehlgeschlagen. Der Auftritt in Coburg sei nun ihre Chance gewesen und sie habe sich an den Wünschewagen Franken/Oberpfalz gewandt. Denn ohne Hilfe hätte sie es nicht mehr realisieren können. "Wir haben sehr gern diesen Wunsch in Erfüllung gehen lassen!", schreibt Tannhäuser.

Von Herzogenaurach nach Usedom - Wünschewagen täglich im Einsatz

Gemeinsam mit dem Veranstaltungsservice Bamberg habe Tannhäuser die Aktion organisiert. "Sie waren super zuvorkommend und haben uns ermöglicht, dass wir direkt nach oben in den VIP-Bereich fahren können", so Tannhäuser im Gespräch mit inFranken.de. Denn der Boden unten auf dem Schlossplatz sei für die Trage zu uneben gewesen. Tannhäuser, Jutta, ihre Pflegerin und zwei weitere ASB-Helferinnen seien "umsorgt mit Essen und Getränken und von allen so herzlich empfangen" worden, berichtet Tannhäuser.

Jutta habe den Abend sehr genossen. "Sie ist trotz ihrer Erkrankung sehr lebensfroh und hat uns während des Konzerts ganz viel von ihren vergangenen Konzertbesuchen erzählt und, dass eben PUR noch fehle. Jetzt sei es endlich, endlich so weit." Sie kenne PUR seit ihrer Jugend und "kannte alle Texte". Aber auch ihre Begleiterinnen hätten Spaß gehabt und sich entspannen können. Es war für Jutta und für alle Beteiligten ein unvergesslicher und unbeschwerter Abend", schreibt Silke Tannhäuser.

Wer beim Wünschewagen mithelfen wolle, müsse eine zweitägige Schulung absolvieren und medizinische Kenntnisse vorweisen. Während der Sommerurlaubszeit sei der Wünschewagen jeden Tag im Einsatz, so Tannhäuser. "Ich brachte ihn anschließend wieder nach Herzogenaurach und in der Früh um 6 Uhr ging er schon wieder weiter nach Usedom."

