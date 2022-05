Das Staatliche Bauamt Bamberg führt in den Jahren 2022 / 2023 umfangreiche Baumaßnahmen zur Instandsetzung von mehreren Brückenbauwerken sowie zur Fahrbahnsanierung in zwei Teilbereichen der B4 in Coburg durch, so das Staatliche Baumamt Coburg in einer Pressemitteilung.

Auf der Lauterer Höhe werde in einer Gemeinschaftsmaßnahme des Staatlichen Bauamtes Bamberg und des CEB Coburg das Bauwerk im Zuge der städtischen Kreisstraße COs 27 über die Bundesstraße 4 “Nordring“ instandgesetzt und die beidseits anschließenden Fahrbahnabschnitte der überführten Kreisstraße saniert.

Die Arbeiten könnten nur unter Vollsperrung der Kreisstraße durchgeführt werden; der vorgesehene Ausführungszeitraum liege etwa zwischen Mitte Juni und Mitte September 2022. Auf der B4 Westtangente in Coburg würden die im letzten Jahr begonnenen Arbeiten zur Instandsetzung von Brückenbauwerken und zur Fahrbahnsanierung im Abschnitt zwischen den Anschlussstellen “Gaudlitz“ und “Judenberg“ in Richtung Süden fortgesetzt.

Zwischen Juli 2022 und Oktober 2023 würden dazu in vier Bauphasen die beiden großen Brücken im Zuge der B4 über die Callenberger Straße und die Lauter sowie die bahnseitige Stützmauer in der Adamistraße instandgesetzt und die beiden Richtungsfahrbahnen auf einer Länge von ca. 1 km saniert. Die Arbeiten würden - wie 2021 - unter Teilsperrung der B4 mit einstreifiger Verkehrsführung je Richtung durchgeführt. Zeitnah zum Baubeginn erfolgten Detail-Informationen zu den beiden Baumaßnahmen.

