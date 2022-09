Nur dem Zufall ist es zu verdanken, dass am Mittwochnachmittag (7. September 2022) niemand auf dem Fuß- und Radweg am Wolfgangsee im Coburger Stadtteil Wüstenahorn verletzt worden war.

Ein oder eine bislang Unbekannte*r spannte am Mittwoch eine transparente Anglerschnur über den Fuß- und Radweg am See. Die Schnur wurde an einer Seite an einem Mülleimer und auf der gegenüberliegenden Seite an dem Ast eines Busches befestigt und auf Spannung gezogen. Eine 55-jährige Coburgerin war um 13.50 Uhr zu Fuß auf dem Weg unterwegs und erkannte glücklicherweise die gespannte Anglerschnur.

Coburg: Schnur über Rad- und Fußweg gespannt

Die Frau rief daraufhin die Coburger Polizei. Für Fußgänger und Radfahrer war das bewusst geschaffene Hindernis durchaus geeignet, um zu einem Sturz zu führen. Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen Unbekannt.

Die Polizei bittet mögliche Zeug*innen, sich unter der Telefonnummer 09561/645-0 zu melden.

Vorschaubild: © fsHH/Pixabay