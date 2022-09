Coburg : Kaeser Kompressoren weitet Standort aus - " stetiges Wachstum " verlangt mehr Platz

"Schneller und effizienter als je zuvor": Fertigstellung der neuen Halle noch in diesem Jahr

Fundament einer weiteren Produktionshalle steht bereit

Das Familienunternehmen Kaeser aus Coburg zählt zu den größten Kompressorenherstellern Europas. Das Unternehmen stelle "alles rund um das Thema Druckluft" her, wie Pressesprecherin Daniela Koehler im Gespräch mit inFranken.de berichtet. Sogar im großen Teilchenbeschleuniger im CERN seien mehrere Kaeser-Kompressoren verbaut. Nun soll weiter expandiert werden.

Coburger Familienunternehmen wächst stetig: "Neues Dienstleistungszentrum" kurz vor Fertigstellung

Seit seiner Gründung vor mehr als 100 Jahren lege das mittlerweile in der dritten Generation geführte Familienunternehmen besonderen Wert darauf, sowohl Firmensitz als auch Hauptproduktionsstandort in Coburg zu erhalten. Das Unternehmen sei seitdem außerdem "stetig gewachsen". Auch in den letzten Jahren und das "trotz schwieriger Marktsituation".

Und der Hauptstandort in Coburg-Bertelsdorf wächst dementsprechend mit. "Wir haben nach hinten raus die Luft da", sagt Koehler. Genug Platz also, um den Standort zu erweitern. Aufgrund des kontinuierlichen Wachstums habe man vor einiger Zeit auch beschlossen, zwei neue Hallen zu bauen. Insbesondere ein "neues Dienstleistungszentrum" sei dringend notwendig gewesen. Man sei über die Jahre nämlich "nicht zentriert gewachsen", da sei es inzwischen an der Zeit gewesen, alle Dienstleistungen endlich unter einem Dach "zusammenzuschnüren", wie Koehler berichtet.

Mit dem Bau der neuen Halle 12 wolle man deshalb genau das erreichen. Die Halle 12, deren Planung erst im Mai 2021 begonnen habe, feierte gerade erst Richtfest und soll demnach noch Ende dieses Jahres fertiggestellt werden. Nach seiner Fertigstellung sollen in diesem Gebäude dann "alle Mitarbeiter ein neues Zuhause finden, die für Querschnittsaufgaben wie Instandhaltung, Wartung und Reparaturen von Maschinen, Produktionssystemen und Gebäuden verantwortlich sind", heißt es vonseiten des Unternehmens.

Kaeser blickt "freudig in die Zukunft": Produktion soll ausgeweitet werden

Aber auch die Produktion am Standort Coburg-Bertelsdorf soll weiter ausgeweitet werden. Dafür habe man vor Kurzem bereits mit dem Bau der Halle 14 begonnen. Auch beim Bau dieser Halle komme man gut voran, weshalb das nächste Richtfest "schon in Sicht" sei.

Bei Kaeser blicke man deshalb "freudig in die Zukunft". "Wir haben noch viel vor und das werden wir alle gemeinsam schaffen", erklärt Vorstandsmitglied Tina-Maria Vlantoussi-Kaeser.