Coburger Stadtstrand im Rosengarten öffnet in Kürze: Am Donnerstag (10. Juni 2021) öffnet der Coburger Stadtstrand im Rosengarten wieder. Worauf sich die Gäste freuen können, beschreibt Betreiber Nima Khorsandi in wenigen Worten: "Sommer, gute Laune und einen Cocktail in der Hand."

Auftakt des Stadtstrands ist in diesem Jahr am Donnerstag (10. Juni 2021) um 17 Uhr. Danach ist der Stadtstrand täglich von 11 bis 22 Uhr geöffnet, voraussichtlich bis September. Die Freude über die Eröffnung ist bei Khorsandi "riesig": "Nach der langen Pandemie-Zeit, ist es noch schöner, glaube ich", erklärt er inFranken.de. Er sei außerdem erleichtert darüber, dass in Coburg am Donnerstag weitere Lockerungen in Kraft treten. Somit sei vor dem Besuch des Stadtstrands keine Reservierung und kein negativer Corona-Test notwendig. Das sei eine "Riesen-Erleichterung", schließlich würden viele Gäste den Stadtstrand für Speisen, Getränke und Cocktails spontan besuchen.

Coburger Stadtstrand: Eröffnung am Donnerstag

Andere Regeln, wie beispielsweise die Maskenpflicht überall außer am eigenen Platz bleiben natürlich bestehen. Khorsandi empfiehlt Besuchern außerdem, sich schon im Voraus die "Luca-App" herunterzuladen. Über die müssen sich Gäste nämlich bei einem Besuch registrieren.

Schon Ende April hatte der Coburger Stadtrat einstimmig entschieden, den Stadtstrand im Rosengarten auch 2021 wieder zu ermöglichen. Denn: "Der Erfolg des 'Stadtstrands light' aus dem Jahr 2020 zeigte, dass der Stadtrat zu Coburg mit der Schaffung dieser Möglichkeit den Bedarf und die Erwartungen der Bürger richtig erkannt hatte", heißt es im Sitzungsprotokoll vom 29. April.

Welche weiteren Lockerungen am Donnerstag in Coburg in Kraft treten: Die Inzidenz in Stadt und Kreis Coburg liegt konstant unter 50. Somit sind auch hier ab Donnerstag Lockerungen möglich. Alle Informationen zur Corona-Lage und den aktuellen Regelungen im Raum Coburg lesen Sie hier.