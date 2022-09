Dank ihr ist die Coburger Innenstadt schon am Geruch erkennbar. Wenn das Aroma der Coburger Bratwurst über dem Markt und der Fußgängerzone liegt, wissen alle: „Ich bin in Coburg.“ Wie die Stadt Coburg erklärt, stehen Einheimische und Touristen Seite an Seite in der Schlange.

Dieses einmalige Angebot ist in der Coburger Bratwurstrichtlinie geregelt. So soll es immer acht verschiedene Bratwurststände geben, die sich abwechseln. Nun ist wieder ein Platz frei, auf den man sich bewerben kann. Die Chance muss nur ergriffen werden.

Interessierte brauchen einen eigenen Verkaufsstand, dürfen zum Beispiel nicht als Metzger tätig sein und dürfen nur Bratwürste verkaufen, die nach Coburger Rezeptur hergestellt worden sind. Alle weiteren Regeln können in der Bratwurstrichtlinie (https://www.coburg.de/bratwurstrichtlinie) nachgelesen werden.

Für Fragen steht Roland Schmitt, Leiter Gewerberecht, telefonisch (09561 / 89-2322) und per E-Mail (Roland.Schmitt@coburg.de) bereit. Bewerbungen sind schriftlich bis 20. Oktober 2022 an das Ordnungsamt (Rosengasse 1, 96450 Coburg) zu richten.

