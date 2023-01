Die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Bayern (AGFK) hat Stadt und Landkreis Coburg jeweils als fahrradfreundliche Kommune ausgezeichnet: Um diese Auszeichnung zu erhalten, haben Stadt und Landkreis in den vergangenen Jahren einige Hausaufgaben gemacht, so die gemeinsame Pressemitteilung. Die Aufgaben hatten ihnen Vertreter*innen der AGFK nach der Hauptbereisung im Jahr 2020 aufgegeben.

Einer der wichtigsten umgesetzten Punkte ist ein politisches Bekenntnis zum Radverkehr. Stadtrat und Kreistag haben dazu jeweils eigene Radverkehrskonzepte entwickelt. Außerdem wurden Stellen für Radverkehrsbeauftragte in Stadt und Landkreis geschaffen und besetzt. Auch mit konkreten Verbesserungen beim Netzausbau, einer abgestimmten Planung, einer erneuerten einheitlichen Beschilderung konnte die Region Coburg punkten. Außerdem wurden touristische Routen ausgewiesen.

Zudem nehmen Stadt und Landkreis Coburg Jahr für Jahr am Stadtradeln teil sowie an Fortbildungsangeboten der AGFK oder anderer Anbieter. Seit 2021 können Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer in Stadt und Landkreis mit der DB Rad+ App Kilometer sammeln und diese gegen eine Prämie bzw. Rabatt bei regionalen Partnern einlösen.

Die Stadt Coburg hat zudem – wie von der AGFK gefordert – zahlreiche Einbahnstraßen für den Radverkehr geöffnet und viele neue Abstellanlagen geschaffen. Nach jahrzehntelangen Verhandlungen konnte im vergangenen

Jahr endlich der Kiebitzradweg eröffnet werden. Damit gibt es nun eine bessere Anbindung zwischen dem Süden Coburgs und dem Stadtteil Creidlitz und von dort aus weiter in den Landkreis und Richtung Bamberg sowie Lichtenfels. Flankiert werden diese Maßnahmen von Öffentlichkeitsarbeit im Amt für Digitalisierung und Kommunikation.

Der neue Radverkehrsbeauftragte hat außerdem einen Platz im Arbeitskreis Rad, der sich aus Mitgliedern des Stadtrats und der Verwaltung zusammensetzt. „Wichtigste Aufgabe im Rahmen dieser Maßnahmen ist das neue Radwegekonzept, das nun beschlossen wurde“, so der Coburger Oberbürgermeister Dominik Sauerteig. „Das Konzept sieht neben einem umfassenden Radwegenetz viele kleine und große Verbesserungen für Radfahrer in der Vestestadt vor, die wir schnell angehen wollen.“

Der Landkreis hatte nach der Hauptbereisung 2020 unter anderem die Aufgabe bekommen, ein Radverkehrskonzept zu erstellen und einen Radverkehrsbeauftragten zu benennen. Mit Dominik Wank ist seit August 2022 ein Ansprechpartner für den Radverkehr im Landkreis beschäftigt und im Dezember wurde das Radverkehrskonzept einstimmig beschlossen.

Zudem gibt es einen sogenannten „Runden Tisch Radverkehr“ mit den Kommunen und Verbänden und seit 2021 ermöglicht der Landkreis außerdem das Dienstradleasing für seine Beschäftigten. Weiter wurden diverse Infrastrukturmaßnahmen, wie Querungshilfen oder Schutzstreifen, an den Kreisstraßen umgesetzt.