Auch im Winter sind in Coburg viele Menschen mit dem Fahrrad unterwegs. Mit den steigenden Temperaturen beginnt aber die Hauptsaison für den Radverkehr. Um auf das Mehr an Fahrrädern vorbereitet zu sein, installiert die Stadt an mehreren Stellen weitere Fahrradbügel, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Coburg.

In die Ketschengasse und den oberen Bereich der Mohrenstraße kehren die Bügel zurück, die schon letztes Jahr dort standen. In der Judengasse an der Spielothek sind zwei zusätzliche Bügel aufgestellt worden. Auch an der Sparkasse am Marktplatz werden acht Fahrradstellplätze entstehen.

Die Abstellmöglichkeiten beim Kletterzentrum des Alpenvereins im Dammweg wurden ebenfalls erweitert. Somit stehen nach dem Abschluss der Arbeiten im Laufe der kommenden Woche über 40 weitere Fahrradabstellmöglichkeiten bereit.