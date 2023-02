Wie die Sambaco GmbH mitteilt, finde das internationale Samba-Festival in Coburg dieses Jahr vom 14. – 16. Juli 2023 statt. Dazu werden schon jetzt Vorkehrungen getroffen:

Plakatmotiv steht fest

Das neue Sambamotiv für 2023 steht fest. Josefina Seibt aus dem Studiengang Architektur an der Coburger Hochschule hat den diesjährigen Gewinnerentwurf abgegeben.

Unter der Leitung von Aaron Rößner vom Gestaltungsbüro „CO3“ haben wieder viele Student*innen am Wettbewerb für das diesjährige Sambaplakat teilgenommen.

Der Gewinnerentwurf von Josefina Seibt erhält 250 € Prämie. Das Plakat wird dann ab dem Frühling wieder in und um Coburg für das diesjährige Festival werben.

Sondervorverkauf startet Anfang März

Schnäppchenjäger haben im März vier Wochen Zeit sich ihr günstiges Sambaticket für alle drei Tage zu sichern. Ab dem 1. März 2023 startet wieder der beliebte Sondervorverkauf. Den gesamten März über gibt es das 3-Tage-Festivalticket für nur 26,00 Euro. Ab dem 1. April kostet das Ticket dann 33,00 €.

Die günstigen Festivaltickets gibt es u. a. in der Tourist-Info der Stadt Coburg und bei ausgewählten Partnerfirmen zu kaufen. Die Tourist-Info befindet sich dann ab März in den Räumlichkeiten der ehemaligen Ausstellung in der Rückertstraße 3. Die Tourist-Information in der Rückertstraße 3 ist ab 1. März zu den regulären Öffnungszeiten erreichbar: Montag bis Freitag von 9-17 Uhr und Samstag von 10-14 Uhr.

Außerdem gibt es Tickets auch im Internet über die Homepage www.samba-festival.de zu kaufen.

Neuheiten Festival 2023

Im Rahmen einer großen Pressekonferenz werden Anfang Mai viele Künstler und alle Neuheiten des diesjährigen Festivals vorgestellt. Die wichtigste Neuerung ist allerdings, dass der Festivalbereich in diesem Jahr auch wieder eine Bühne am Coburger Marktplatz beinhalten wird.