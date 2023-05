Coburg: Parkhaus Zinkenwehr mit E-Ladestationen ausgerüstet - welche Parkhäuser noch folgen

Nachdem die SÜC bereits ein umfangreiches E-Ladenetz in ihrem Versorgungsgebiet errichtet hat, hat sie nun auch Ladeplätze im Parkhaus Zinkenwehr geschaffen. Insgesamt acht Ladepunkte an vier Wallboxen mit einer Leistung von jeweils 22 KW befinden sich ab sofort auf Ebene 1 des innerstädtischen Parkhauses.

Die Parkplätze sind E-Fahrzeugen während des Ladevorgangs vorbehalten. Wie die SÜC Energie und H2O GmbH erklärt, können bei entsprechender Nachfrage kurzfristig fünf weitere Ladepunkte angeschlossen werden.

Oberbürgermeister Dominik Sauerteig zeigte sich erfreut über die neuen Wallboxen. „Wir werden die Ladeinfrastruktur in Coburg weiter ausbauen, um unsere Stadt fit für die elektrische Mobilität zu machen.“

„Die Nachfrage nach E-Ladestationen in unseren Parkhäusern ist zuletzt enorm gestiegen. Umso mehr freut es uns, dass wir gemeinsam mit der SÜC unseren Parkhaus-Nutzer*innen dieses Angebot nun machen können“, betont Christian Meyer, Geschäftsführer der WSCO.

Demnächst wird die SÜC auch im Parkhaus Mauer E-Ladesäulen in Betrieb nehmen. „Den Ausbau der Parkhäuser Post und Albertsplatz haben wir bereits in Planung“, kündigte SÜC-Geschäftsführer Wilhelm Austen an.