Ritterburg-Spardosen basteln: Museum der Veste Coburg lädt zu Adventswerkstatt

Am Sonntag, 11. Dezember 2022, können angemeldete Kinder in der Adventswerkstatt des Museums in der Veste Coburg Ritterburg-Spardosen basteln.