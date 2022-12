Bei zwei Verkehrsunfällen in Coburg binnen weniger Stunden wurden am Freitag (30. Dezember) insgesamt drei Fußgängerinnen verletzt.

Der erste Unfall ereignete sich gegen 17.30 Uhr: Eine 36-Jährige bog mit ihrem Auto in die Goethestraße ein und übersah dabei drei Fußgängerinnen. Diese überquerten gerade die Straße an einer Fußgängerampel, berichtet die Polizeiinspektion Coburg,

Beim Abbiegen übersehen: Autos erfassen Fußgängerinnen

Mit der Fahrzeugfront erfasste das Auto die drei Frauen, woraufhin diese allesamt auf die Fahrbahn stürzten. Zwei von ihnen verletzten sich dabei, sie kamen zur medizinischen Versorgung in ein anliegendes Krankenhaus.

Am selben Tag ereignete sich kurz vor 20.00 Uhr an der Kreuzung Hintere Kreuzgasse/Heiligkreuzstraße ein ähnlicher Unfall: Dort überquerte ein Pärchen die Straße an einer Fußgängerampel. Ein 42-jähriger Autofahrer übersah die Beiden und erfasste die 36-jährige Fußgängerin.

Die Frau stürzte zu Boden und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte sie in ein örtliches Klinikum.

Ermittlungen laufen

Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie Verstößen nach der Straßenverkehrsordnung.

