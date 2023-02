Coburg: Typisierungsaktion am Samstag (25. Februar 2023) in der HUK-Arena

Stammzellspender gesucht: Siebenjährige Marla erkrankt an Leukämie

Für gesunde Menschen zwischen 17 und 55 Jahren: Registrierung ab 18 Uhr

Bei der siebenjährigen Marla sei kurz nach ihrer Schuleinführung eine seltene Form der Leukämie diagnostiziert worden, sie benötige eine Stammzellspende, heißt es in der Ankündigung des HSC 2000 Coburg. In der HUK-Coburg-Arena werde am Samstag (25. Februar 2023) diesbezüglich ein Typisierungstermin während eines Handballspiels gegen den 1. VfL Potsdam stattfinden, teilt ein Sprecher des Coburger Handballvereins mit.

Typisierungstermin in HUK-Coburg-Arena: Stammzellspender für Marla (7) gesucht

Ab 18 Uhr, also ab Halleneinlass, sei es möglich, an der Typisierungsaktion teilzunehmen, so der Sprecher. Eine Registrierung sei für alle "gesunden Menschen zwischen 17 und 55 Jahren schnell und kostenlos möglich", heißt es. "Alle Therapiemöglichkeiten sind ausgeschöpft", Marla brauche dringend einen geeigneten Spender, um weiterleben zu können, lautet die Ankündigung.

Die Deutsche Stammzellspenderdatei (DSD) bestätigt das Schicksal des kleinen Mädchens gegenüber inFranken.de. Die Organisation unterstützt die Familie bei der Suche nach einem Lebensretter. Mit etwa 180.000 registrierten Spendern habe die DSD in den vergangenen 30 Jahren über 2300 Patienten lebensrettende Stammzellen vermitteln können.

"Alle 15 Minuten erhält völlig unerwartet ein Mensch in Deutschland die Diagnose Leukämie. [...] Für viele ist die Transplantation von Knochenmark oder Blutstammzellen gesunder Spender die einzige Chance, die Krankheit zu überwinden", informiert die gemeinnützige Gesellschaft. Wer Marla also helfen möchte, könne am Samstag (25. Februar 2023) an der Typisierungsaktion in Coburg teilnehmen und sich bei der DSD registrieren lassen.

