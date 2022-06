Am Montagabend (13. Juni 2022) war ein 68-jähriger Autofahrer in Coburg stadtauswärts unterwegs. Auf Höhe der Heinrich-Schaumberger-Schule fuhr der Mann auf ein am Fahrbahnrand geparktes Auto auf. Dieses wurde wiederum auf ein davor abgestelltes Motorrad geschoben, das daraufhin umkippte und auf ein davor parkendes Auto fiel.

Laut Informationen der Polizeiinspektion Coburg entstand an dem Auto des Unfallverursachers sowie an dem Wagen, auf den er direkt auffuhr, ein Sachschaden von jeweils 10.000 Euro. Das Motorrad und das Auto, auf das es fiel, wurden im Wert von 5000 Euro beschädigt.

Polizei ermittelt nach teurer Kettenreaktion in Coburg

Die Coburger Polizisten verwarnten den Unfallverursacher noch an der Unfallstelle. Gegen ihn wird wegen Verstößen nach der Straßenverkehrsordnung ermittelt.

Auch in der Region passiert: 92-jähriger Geisterfahrer sorgt für schweren Unfall auf B4 - Motorradfahrer kann nicht mehr ausweichen

Vorschaubild: © Pixel-mixer/Pixabay/Symbolbild