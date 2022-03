Anzeige wegen Ruhestörung: Am Sonntagmittag (27.2.2022) schnitt ein 45-Jähriger in Coburg auf einem Grundstück in der Callenberger Straße Brennholz. Wie die Polizeiinspektion Coburg in einem Pressebericht mitteilt, verwendetet der Mann dabei eine Kettensäge mit Verbrennungsmotor.

Für die Nachbarschaft war die Lärmbelästigung, die durch das Holzsägen entstand, in der Zeit von 11:40 Uhr bis 12 Uhr so störend, dass sie die Coburger Polizei verständigte.

Coburg: Mann (45) sägt Brennholz am Sonntag - und kassiert Anzeige

Als die Polizeistrafe kurz nach 12 Uhr am Einsatzort eintraf, war der 45-Jährige immer noch mit dem Sägen des Brennholzes beschäftigt. Die Beamten unterbanden sofort die lautstarke Arbeit. Dafür zeigte der Mann allerdings nur wenig Verständnis.

Die Coburger Polizeiinspektion ermittelt nun gegen den Ruhestörer wegen der Ordnungswidrigkeit des unzulässigen Lärms. Dabei war dies nicht der einzige Polizeieinsatz in Coburg am Wochenende: Auf der A73 Richtung Coburg war am Samstag ein Lkw in Schlangenlinien unterwegs - bei einem Alkoholtest stellte die Polizei beim Fahrer einen erheblichen Promillewert fest.