Am Samstag (26.02.2022) gegen 16.30 Uhr ging bei der Polizei die Mitteilung über einen Sattelzug ein, der auf der A73 von Bamberg kommend in Richtung Coburg unterwegs sei und in starken Schlangenlinien fährt, wie die Polizeiinspektion Coburg-Land mitteilte.

Hier kam er laut Zeugen mehrmals nach rechts auf den Standstreifen und auf die linke Spur. Der polnische Sattelzug fuhr im weiteren Verlauf an der Anschlussstelle Untersiemau auf die B289 ab. Hier fuhr er laut Polizei weiter nach Großheirath in die Max-Carl-Straße. Er bog hier links in einen dortigen Parkplatz ab und blieb stehen.

Fahrer hat 1,48 Promille Alkohol im Blut

Beim Abbiegen überfuhr er eine dort stehende Metallstange welche abbrach. Kurz darauf traf die Streifenbesatzung der Verkehrspolizei Coburg am Sattelzug ein. Ein Alkohol-Test beim russischen Fahrer ergab einen Wert von 1,48 Promille. Der Führerschein des 58-Jährigen wurde daraufhin sichergestellt, die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme im Klinikum Coburg veranlasst.

Durch das Überfahren des Metallpfostens entstand ein Schaden in Höhe von 200 Euro.