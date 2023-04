Am Abend des Gründonnerstages (6. April 2023) kam es zum Streit zwischen einem 36-Jährigen und einem 23-Jährigen. Beide bewohnen zusammen eine Wohnung. Grund der Unstimmigkeit war die nicht geputzte Wohnung. Darüber berichtet die Polizeiinspektion Coburg in einer Pressemitteilung am Karfreitag.

Darüber war der Ältere der beiden so erbost, dass er kurzerhand einen Teller nahm und den seinem Mitbewohner ins Gesicht schlug. Zusätzlich verteilte er noch Kopfnüsse. Der Vermieter der Wohnung war zufällig mit anwesend und konnte den Vorfall beobachten.

Coburg: WG-Streit eskaliert - nach Kopfnüssen muss Mann in Zelle

Da der Schläger beim Eintreffen der Polizeibeamten sich einsichtig und ruhig zeigte, durfte er in der Wohnung verbleiben. Jedoch fing er nach 2 Stunden erneut an, seinen Mitbewohner zu traktieren. Nun war das Maß voll und der alkoholisierte 32-Jährige wechselte von einer ungeputzten Unterkunft in eine gereinigte Polizeizelle.

Vorschaubild: © Peter Endig/dpa (Symbolfoto)