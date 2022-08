Mit dem Titel "Bahnhof des Jahres" zeichnet das gemeinnützige Verkehrsbündnis "Allianz pro Schiene" die besten Bahnhöfe Deutschlands aus - aus Sicht der Reisenden. Die zehnköpfige Jury achte diesbezüglich auf objektive Qualitätskriterien wie umfassende Informationen, Serviceangebote, Sauberkeit, aber auch Sehenswürdigkeiten, heißt es vonseiten des Bündnisses.

Die 2004 erstmals vergebene Auszeichnung geht in diesem Jahr nach Oberfranken. Der Bahnhof Coburg überzeugte die Jury "mit einer gelungenen Mischung aus historischen Elementen und modernem Design", erklärt "Allianz pro Schiene" am Mittwoch (24. August 2022) in einer Mitteilung. In Coburg sei mit dem renovierten Bahnhofsgebäude "eine einzigartige Atmosphäre" entstanden, in der sich Reisende und Besucher des Bahnhofs gleichermaßen wohlfühlten.

Coburg als "Bahnhof des Jahres 2022" ausgezeichnet: Fachjury spricht von "Wohlfühl-Ort"

"Der Bahnhof Coburg ist ein richtiges Schmuckstück geworden", betont Dirk Flege, Geschäftsführer der "Allianz pro Schiene". Er ist fungierte zugleich als Jury-Mitglied und attestiert dem Coburger Bahnhof "eine tolle Aufenthaltsqualität". Die Bedürfnisse der Reisenden ständen stets im Fokus. Beeindruckt zeigte sich die Fachjury von der Neugestaltung, die Serviceangebote und intuitive Orientierung mit moderner Gestaltung und regionalen Bezügen verbinde.

"Das geschichtsträchtige Gebäude im Stile des Spätbarocks besticht im Innenraum durch eine angenehme Mischung aus historischen Elementen und zeitgemäßem Design", erklärt das Gremium in seiner Begründung nach Besuchen vor Ort. "Hier wurden auf kleinem Raum kreative Lösungen gefunden, um den Fahrgästen einen Wohlfühl-Ort zu bieten. Dieses Kleinod in Coburg ist damit Vorbild für viele weitere Bahnhöfe in Deutschland, die aus dem Dornröschen-Schlaf geweckt werden können."

Aufseiten der Deutschen Bahn herrscht Freude über die Auszeichnung. "Unseren Zukunftsbahnhof Coburg haben wir von der Empfangshalle bis zum Bahnsteig ganzheitlich schöner und moderner gestaltet", so Bernd Koch, Vorstandsvorsitzender der "DB Station & Service AG", einer Tochterfirma der Bahn. "Die Zufriedenheit unserer Kundinnen und Kunden spiegelt sich in der Auszeichnung zum Bahnhof des Jahres wider."