Der Gemüse- und Obstmarkt am 7. Oktober und der Wochenmarkt am 8. Oktober 2022 werden zusätzlich zum großen Kartoffelmarkt. Wie die Stadt Coburg berichtet, erfahren die Besucher*innen auf dem Markt alles, was sie schon immer über die Knolle wissen wollten.

Landwirt*innen aus der Region zeigen demnach mit Traktoren und weiteren Maschinen, wie die Kartoffel aus dem Boden auf den Markt kommt. Es würden auch die unterschiedlichsten Kartoffelsorten vorgestellt. Neue Rezeptideen kombinierten die Knollen zum Beispiel mit Nudeln.

Daneben warte das übliche Angebot des Gemüse- und Obstmarktes am Freitag und des Wochenmarktes am Samstag.