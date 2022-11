Die Stadt Coburg bemüht sich wie 2020 intensiv darum, dass die Galeria-Kaufhof-Filiale in Coburg erhalten bleibt. „Ich werde wie vor zwei Jahren alles mir Mögliche tun, um den größten Einzelhändler zu halten. Der Kaufhof ist ein wichtiger Magnet in der Mohrenstraße“, erklärte Oberbürgermeister Dominik Sauerteig (SPD).

„Es ist bedrückend, dass das Unternehmen schon wieder Insolvenz angemeldet hat und erneut Filialen geschlossen werden sollen. Vor allem für die Mitarbeiter ist die stete Ungewissheit eine schwere Bürde.“

Die ersten Gespräche hätten bereits stattgefunden. „Wir nehmen Kontakt mit allen Beteiligten und auf allen Entscheidungsebenen von Galeria Kaufhof sowie der Holding, die die Immobilie in der Mohrenstraße besitzt. Hierbei hoffe ich natürlich auf Unterstützung durch die Politik von Stadt, Landkreis, Freistaat und Bund. Allerdings werden die Entscheidungen nicht in Coburg getroffen werden“, so Sauerteig.