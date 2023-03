Coburg: "Erfahrener Branchenkenner" wird neuer Stadtwerke-Chef - "wird Energiewende umsetzen"

Wie die Städtische Werke Überlandwerke Coburg GmbH mitteilt, wird Franz-Josef Loscar neuer Chef des SÜC-Konzerns. Ab 1. Januar 2024 wird er die Geschäfte der Städtische Werke Überlandwerke Coburg GmbH, der SÜC Energie und H2O GmbH sowie der SÜC Bus und Aquaria GmbH leiten. Daneben soll er – vorbehaltlich der Zustimmung des CEB-Verwaltungsrats – den Vorstandsposten des Coburger Entsorgungs- und Baubetriebs (CEB) übernehmen.

Wilhelm Austen wird seinen Nachfolger noch bis Ende März 2024 im Amt begleiten, ehe der frühere Stadtkämmerer Coburgs nach neun Jahren an der Führungsspitze von SÜC und CEB in den Ruhestand geht.

In einem mehrstufigen Personalauswahlverfahren setzte sich Loscar gegen zahlreiche Kandidaten durch. Bereits im Rahmen seines Studiums der Betriebswirtschaft beschäftigte sich der heute 41-jährige gebürtige Rosenheimer mit der Zukunft des Energiemarkts. Und auch nach dem Studium blieb er der Versorgungswirtschaft treu.

Seit zehn Jahren ist Franz-Josef Loscar in leitender Funktion in der Energiebranche tätig und wechselt nun von den Gemeindewerken Ismaning nach Coburg. „Mit Herrn Loscar gewinnen wir einen erfahrenen Branchenkenner für unsere Stadtwerke“, so Oberbürgermeister Dominik Sauerteig. „Er wird die Energiewende professionell und engagiert im Sinne der Stadt und der Kunden in Stadt und Landkreis umsetzen.“

Loscar freut sich auf die neuen Aufgaben in Coburg. „Die Stelle ist für mich sehr interessant, weil sie alle Sparten der Daseinsvorsorge abdeckt.“ Auch sein Vorgänger Wilhelm Austen zeigt sich mit der Personalauswahl sehr zufrieden. „Ich weiß die SÜC bei Herrn Loscar in guten und erfahrenen Händen.“