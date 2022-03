Das Samba-Festival soll in diesem Jahr in Coburg nach zwei Jahren Pause wieder stattfinden. Veranstalter Rolf Beyersdorf erklärt dazu: "Wir stehen in regelmäßigem Kontakt mit den örtlichen Behörden. Das Festival wird alle Regeln einhalten, die zum Zeitpunkt der Veranstaltung gelten werden."

Sondervorverkauf startet

Bis einschließlich 17. April haben Samba-Fans die Möglichkeit vergünstigte Tickets für das Samba-Festival im Juli zu kaufen. 23 Euro kostet das Ticket für das gesamte Samba-Wochenende vom 8. bis zum 10. Juli. Im Preis enthalten sind der Zugang zum Festival-Bereich mit allen Hauptbühnen, sowie den Samba-Nächten am Freitag - und Samstagabend im Kongresshaus. Die Tickets im Sondervorverkauf sind exklusiv beim Tourismus Coburg in der Herrngasse und in der Geschäftsstelle der NP (Steinweg 51) erhältlich. Ebenso als Online-Ticket zum Ausdrucken oder direkt aufs Handy laden unter www.samba-festival.de

Zum Programm: Der Sonntag wird ganz im Zeichen von Familie und Frieden stehen, wie es jetzt in einer Pressemitteilung heißt! Nach dem Samba-Gottesdienst auf dem Schlossplatz bildet sich ein Flashmob unter dem Motto: "Trommeln für den Frieden!".

Workshops

Wer die Samba-Technik von Grund auf erlernen oder verfeinern möchte, der ist im Tanzkurs "Samba no Pé" von und mit Gato de Salto bestens aufgehoben. Und wer seine perkussiven Fähigkeiten verbessern möchte, der sollte den Workshop von Homero Cortés, Gründer und musikalischer Leiter der Showgruppe "AAINJAA" aus Kolumbien besuchen. Anmeldungen sind ab sofort unter www.samba-festival.de möglich.

Samba-Königinnen aus Rio haben zugesagt

Camila Silva war die Königin des Karnevals von Rio 2020/2021, die Königin des Karnevals von São Paulo 2020/2021 wird die offizielle Königin des Coburger Samba-Festivals 2022 sein. Desiane de Jesus ist die amtierende 2. Prinzessin des Karnevals von Rio 2022 und wird 1. Prinzessin des Coburger Samba-Festivals 2022.

Plakatmotiv von Studentin der Hochschule Coburg

Das 2022er Plakat-Motiv und die damit verbundene Werbung für das Samba-Festival im Juli stammt von Lisa Roßmehl. Sie belegte den ersten Platz des Plakatwettbewerbs. Insgesamt hatten sich 68 Studenten der Studiengänge Integriertes Produktdesign und Innenarchitektur an dem Wettbewerb beteiligt.

Samba-Forum am vergangenen Wochenende in Coburg

Nach zwei Jahren fand am vergangen Wochenende wieder ein Samba-Forum für alle angemeldeten Gruppen statt. Viele der Sambagruppen hatten jeweils zwei Vertreter/innen nach Coburg entsandt, um mehr über das kommende Festival zu erfahren, Veränderungen zu diskutieren und mögliche Szenarien zu besprechen.