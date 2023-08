Wie die Stadt Coburg in folgender Presseinformation mitteilt, kann der Bahnübergang in der Rodacher Straße (Finanzamt) aufgrund Problemen im Bauablauf am Dienstag, 29.08.23, erst um 18 Uhr wieder geöffnet werden:

Solange steht der Bahnübergang Lauterer Straße als Umleitungsstrecke offen.

Dieser wird nun erst am 30.08.23 ab 7 Uhr gesperrt.

Alle Bahnübergänge sind auch für Fußgänger*innen und Radfahrende gesperrt.

Bitte informiert euch auch auf dem Baustellenblog www.coburg.de/baustellen.