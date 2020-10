Beinahe-Crash in Coburg: Am 09.10.2020 gegen 14:50 Uhr wollten zwei Jugendliche die Fußgängerfurt an der Bushaltestelle Rodacher Straße/Callenberger Straße in Coburg überqueren. Die Ampel zeigte für sie „Grün“, wie die Polizeiinspektion Coburg berichtet.

Als sich die 14- bzw. 17-jährigen Mädchen in der Mitte der stadteinwärtigen Fahrspur befanden, kam von links ein Pkw mit hoher Geschwindigkeit auf sie zugefahren. Der Fahrzeugführer leitete eine Vollbremsung ein und kam erst auf der Fußgängerfurt zum Stehen. Nur indem die beiden jungen Damen zur Seite sprangen konnte eine Kollision verhindert werden. Anschließend fuhr der Fahrzeugführer einfach weiter.

Wer sachdienliche Hinweise zum Fahrzeugführer bzw. seinem Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Coburg unter der Telefonnummer 09561/645-0 zu melden.