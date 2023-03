Wie die Industrie- und Handelskammer zu Coburg berichtet, startet am Donnerstag, 9. März, unter dem Motto #könnenlernen die erste gemeinsame Ausbildungskampagne aller bundesweit 79 IHKn, an der sich auch Ausbildungsbetriebe in Stadt und Landkreis Coburg beteiligen können. „Das Ziel ist, junge Menschen für die duale Ausbildung zu begeistern. Denn obwohl eine Berufsausbildung unzählige Karrierechancen bietet, ist das Image ausbaufähig. Und gleichzeitig suchen viele unserer Unternehmen händeringend nach qualifiziertem Nachwuchs“, erläutert Rainer Kissing, Leiter des Bereichs berufliche Bildung der Industrie- und Handelskammer zu Coburg.

Gemeinsam wollen die IHKs über eine bundesweit angelegte Marketingoffensive die Attraktivität des Berufswegs Ausbildung stärker herausstellen und mit einem positiven Lebensgefühl aufladen. Unter dem Motto Jetzt #könnenlernen lädt die Kampagne alle Schülerinnen und Schüler , aber auch junge Menschen, die umsteigen wollen oder an ihrem Studium zweifeln, dazu ein, in das Lebensgefühl Ausbildung einzutauchen.

Die Botschaft, die neun Azubis auf einem neu gestarteten Social-Media-Kanal (tiktok) über ein Jahr lang verbreiten werden, lautet: „Ausbildung macht mehr aus uns.“ Unter dem Namen die.azubis werden die jungen Leute auf tiktok über Erfahrungen bei der Ausbildungssuche und ihren Ausbildungsalltag berichten, sie teilen Tipps und Tricks für den Berufseinstieg und erzählen aus ihrem Leben neben der Ausbildung. An alle Schüler, Studienabbrecher oder Umsteiger ist die Kampagne eine Einladung zur Entdeckungsreise in die Alltagswelt von Azubis.

Darüber hinaus planen die IHKn verschiedene regionale Aktionen zum Ausbildungsstart. Auch die IHK zu Coburg beteiligt sich, unter anderem mit speziellen Beratungsangeboten rund um die duale Berufsausbildung und mit der IHK-Berufsbildungsmesse, die am 21. und 22. April im Kongresshaus „Rosengarten“ stattfindet. Außerdem geht nach einem umfassenden Relaunch die IHK-Lehrstellenbörse wieder online: www.ihk-lehrstellenboerse.de. „Die Kampagne baut aber auch auf die Unterstützung unserer Unternehmen, denn sie sind wichtige Multiplikatoren, um das Lebensgefühl Ausbildung zu transportieren“, betont Rainer Kissing.

Im ersten Schritt werden in den nächsten Tagen die aktuellen Plaketten (Aufkleber) an die Ausbildungsbetriebe versendet, die diese werbewirksam im Eingangsbereich positionieren können. „Wir sehen mit unserer Aktion die große Chance, den jungen Menschen in Stadt und Landkreis Coburg zu zeigen, dass Ausbildung und Azubis nie wertvoller waren als heute. Ziel ist es, ein neues Bewusstsein für das Thema Ausbildung zu schaffen und so dabei zu helfen, die Betriebe und den Fachkräftenachwuchs zusammenzubringen. Unsere Kampagne ist auf mehrere Jahre angelegt und soll in Zukunft mit weiteren Schwerpunkten fortgeführt werden“, so Kissing.

Die Chancen auf eine Lehrstelle und die Möglichkeiten für den Start ins Arbeitsleben sind derzeit so gut wie nie. Die duale Berufsausbildung eröffnet für Real- und Mittelschüler, aber auch für Absolventinnen und Absolventen von Fachoberschulen und Gymnasien beste Beschäftigungsperspektiven, denn Aufgabenvielfalt und Komplexität in der Berufswelt steigen und damit auch der Anteil hoch anspruchsvoller Ausbildungen. In unserem IHK-Bezirk bilden 317 Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Größen in 100 gewerblich-technischen und kaufmännischen Berufen aus. Zusätzlich bieten sich verschiedenste Entwicklungsmöglichkeiten: Zusatzqualifikationen, höhere Schulabschlüsse, Duales Studium, Vollzeit- und berufsbegleitendes Studium, Aufstiegsfortbildungen z.B. zum Techniker und Meister sowie berufliche Fort- und Weiterbildung.

Ansprechpartner für die Ausbildungskampagne #könnenlernen ist der Leiter Berufliche Bildung der IHK zu Coburg, Rainer Kissing, Telefon 09561/7426-29, E-Mail: rainer.kissing@coburg.ihk.de.

