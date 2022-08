Coburg vor 1 Stunde

Nach Ruhestörung

"Aufs Übelste" beleidigt und Streifenwagen beschädigt - betrunkene 18-Jährige greift Polizisten an

Die Polizei Coburg wird in der Nacht zum Dienstag wegen einer Ruhestörung in die Hindenburgstraße gerufen. Dort trifft sie eine 18-jährige Schülerin mit Begleitung an, die laut Musik hören. Als die Beamten darum bitten, die Musik leiser zu drehen, eskaliert die Situation.