Coburg: Anwohner wach gehalten - betrunkene Männer starten Rüttelplatte

Zwei stark betrunkene Männer sorgten in der Nacht auf Ostermontag in Coburg für Unruhe. Die restliche Nacht mussten sie in der Polizeiinspektion Coburg verbringen.