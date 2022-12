Coburg: An Brustkrebs erkrankte Frauen wollen mit Fotoprojekt Mut machen

Brustkrebs braucht Menschen, die dem Thema eine Stimme geben. Eine Brustkrebsdiagnose und die Behandlung über viele Monate verändern das Leben ungemein. Alles ist plötzlich anders. Es gibt in dieser schweren Zeit viel Unterstützung von Ärzte*innen, Therapeut*innen, Freund*innen und Familie. Und doch ist es eine Zeit, die verändert. Nicht nur den eigenen Körper, sondern den Blick auf sich selbst und die eigene Umgebung.

Die Stadt Coburg weist in einer Pressemitteilung vom Mittwoch (7. Dezember 2022) auf eine besondere Aktion hin: Neun betroffene Frauen haben Mut gezeigt und im vergangenen Jahr am Fotoprojekt „LICHT und SCHATTEN“ von Aktion Lucia teilgenommen. Mit ihrem Körper erzählen sie ihre Geschichte und wollen sagen: „Der eigene Kampf gegen den Brustkrebs hat uns zu MUTMACHERINNEN gemacht.“ Jedes Foto ein Ja zum Leben, ein Ja zum Frausein. Diese Kunst gelang dem Fotografen Timo Raab. Seine Frau hatte selbst Brustkrebs er- und überlebt.

Frauen mit Brustkrebs wollen anderen Mut machen - Karten-Geschenkbox mit Fotos

Die Fotos waren so beeindruckend und inspirierend, dass daraus eine Karten-Geschenkbox entstanden ist. Die Frauen geben dem Thema Brustkrebs eine ganz eigene Stimme und wollen mit ihren Fotos und Texten betroffene Frauen auf ihrem steinigen Weg begleiten. 18 Karten mit denen man Mut und Zuversicht verschenken und teilen kann, mit Hilfsangeboten, Kraftquellen, Tipps und alles, was guttun. Gegen einen Spendenbeitrag von 10 Euro für den Hilfefonds „SenoCura Aktion Lucia“ ist die Kartenbox in der Buchhandlung Riemann und im Modehaus Jasmin Franz erhältlich.

Gleichzeitig macht das Netzwerk auch mit einer besonderen Stele im öffentlichen Raum und in Arztpraxen auf das Fotoprojekt „Mutmacherinnen - Licht und Schatten“ aufmerksam. „Wir freuen uns, wenn auf diesem Weg das Thema bei den Frauen ankommt und sie durch unsere Materialien Mut schöpfen können“, so Susanne Müller von Aktion Lucia, SenoCura. Interessierte Ärzte erhalten sodann die Materialien.

Aktion Lucia ist ein Netzwerk von Akteurinnen aus verschiedenen Bereichen: Gleichstellungsstellen Stadt und Landkreis, mammaNetz Coburg, Regiomed Kliniken, SBK und Selbsthilfegruppen. Mit innovativen Projekten und Veranstaltungen werden betroffene Frauen gestärkt, der Austausch gefördert und das Schweigen gebrochen. Mit dem Hilfefonds und den Spenden wird unbürokratisch Hilfe geleistet, wo sie aufgrund der Erkrankung dringend nötig ist. Das bedeutet Entlastung für die Frau und die ganze Familie. Hilfe die ankommt!

