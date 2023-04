Coburg: 120 Jahre Stromversorgung - SÜC blickt in die Vergangenheit zurück

Am 24. Februar 1902 beschloss der Coburger Magistrat den Bau eines Elektrizitätswerks in Coburg. Auch wenn wir manchmal meinen, die Uhren seien früher langsamer gelaufen, ging doch alles recht flott. Denn knapp ein Jahr später, am 16. April vor 120 Jahren wurde die in Coburg erste Gleichstromerzeugung mit zwei 100 PS Gasmaschinen in Betrieb genommen. Das erklärt die SÜC Energie und H2O GmbH.

Bis zum Jahresende 1903 erreichte diese Anlage eine Abgabe von 66.100 Kilowattstunden. „Seinerzeit eine große Leistung - heute kaum vorstellbar, wie Coburg mit dieser geringen Menge an Strom auskommen konnte“, so SÜC-Geschäftsführer Wilhelm Austen. Denn heute beträgt die Abgabemenge aus dem gesamten Stromversorgungsnetz der SÜC, das sich neben Stadt und Landkreis Coburg über Bereiche im Heldburger Unterland und Teile von Unterfranken sowie Kronach und Lichtenfels erstreckt und eine Fläche von 777 Quadratkilometer umfasst, jährlich um die 500.000 MWh an fast 94.000 Einwohner.

Dazu betreibt die SÜC insgesamt 787 Stationen und Schalthäuser, die an vier Umspannwerke aus übergeordneten Netzen angeschlossen sind. Das Stromnetz besteht aus 900 Kilometer Mittelspannungskabel und 20 Kilometer Mittelspannungsfreileitung.

Für den sicheren Betrieb der Stromversorgung investieren die Coburger Stadtwerke regelmäßig erhebliche Summen. „Während andernorts oft marode Energienetze zu finden sind, haben wir dafür gesorgt, dass Freileitungen unter die Erde kommen und so weniger störanfällig sind“, bekräftigt Dietmar Benkert, bei der SÜC verantwortlich für die Elektrizitätsversorgung. Damit hat die SÜC ihr Netz in den vergangenen Jahren fit für die Energiewende gemacht. Derzeit ist der Bau eines Energieparks, mit dem Strommengen aus Sonne und Wind zwischengespeichert werden können, geplant. „In Vorbereitung darauf errichten wir gerade ein neues Schalthaus in Neuses“, so Austen. Das Investitionsvolumen beträgt 9 Mio. Euro – ein Großteil der Aufträge wird von regionalen Unternehmen ausgeführt.

Heute bietet die SÜC alleine im Bereich der Stromversorgung über 100 Arbeitsplätze. „Unsere Mitarbeiter sorgen tagtäglich für eine zumeist unterbrechungsfreie Stromversorgung. Und für den Fall, dass es doch einmal zu einer Störung kommt, ist ein Bereitschaftsdienst rund um die Uhr im Einsatz“, so Austen.