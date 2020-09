Chaos am Corona-Testzentrum in Coburg

Das Corona-Testzentrum, das seit Ende August in einem Regiomed-Gebäude am Hinteren Glockenberg 25 eingerichtet ist, wird sehr gut angenommen. So gut sogar, dass es jetzt mit Beginn des neuen Schuljahres regelmäßig zu fast schon chaotischen Verkehrsverhältnissen kommt. Denn nicht nur, dass viele Eltern, die morgens ihre Kinder mit dem Auto zur CO I, zur Pestalozzischule oder den Gymnasien Alexandrinum und Ernestinum bringen, über jenen Hinteren Glockenberg fahren: Die Zufahrt zum Testzentrum befindet sich auch noch an einem Anstieg in einer unübersichtlichen und engen Kurve. Lange Staus am Morgen sind die Folge.