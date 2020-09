Der Unfall ereignete sich am frühen Montagnachmittag in der Bergstraße. Gegen 13 Uhr befuhr der Mann den Gustav-Freytag-Weg stadteinwärts und kam in der Kurve zur Bergstraße aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte er mit einer Leitplanke, die den Mini Cooper aber nicht stoppen konnte: Die Schutzvorrichtung gab nach und das Auto landete, nachdem es gegen einen Gartenzaun und eine Hausfassade geprallt war, im Garten eines Wohnhauses.

Der 71-Jährige verletzte sich bei dem Unfall und kam mit dem Rettungsdienst zur Überwachung ins Klinikum. Am Cabriolet entstand Totalschaden; es musste mit einem Kran geborgen werden. Ob ein Fahrfehler oder gar ein technischer Defekt die Unfallursache war, wird derzeit ermittelt.pol