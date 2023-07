Seit Dienstagvormittag (11. Juli 2023) suchte die Polizei nach einer 62-jährigen Frau aus dem Kreis Coburg.

Zuletzt verließ sie am Dienstag gegen 8 Uhr ihr Anwesen in Untersiemau, um zur Arbeit zu fahren. Dort kam sie allerdings nie an. Hinweise zum Aufenthaltsort der Gesuchten lagen der Polizei nicht vor.

Gesuchte aufgefunden - Polizei gibt Entwarnung

Am Donnerstagnachmittag (30. Juni 2023) gab die Polizei jedoch Entwarnung. Demnach konnte sie von der Beamten mit ihrem Fahrzeug im Landkreis Hof angetroffen werden, hieß es in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Oberfranken. Über den Verbleib der 62-Jährigen wurden jedoch keine Einzelheiten veröffentlicht.

Weitere Vermisstenanzeigen und aktuelle Nachrichten zu Vermisstenfällen findest du in unserem Überblick.

Vorschaubild: © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild