Zwei Verkehrszeichen und einen Stahlpoller rissen unbekannte Grobiane in der Nacht zum Dienstag (2. Mai) aus ihren Befestigungen und schmissen sie achtlos in einen Garten in der Allee. Dies berichtete die Polizei Neustadt bei Coburg.

Die Schilder konnten durch die Polizei wieder schadlos an ihrem ursprünglichen Platz eingesetzt werden. Allerdings war die Bodenverankerung für den Absperrpfosten durch die rohe Gewalteinwirkung derart beschädigt worden, dass über den Bauhof Sonnefeld Abhilfe geschafft werden musste. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise auf die Vandalen nimmt die Polizei in Neustadt unter der Telefonnummer 09568/94310 entgegen.