Schockierender Überfall in Coburg: Polizei verhaftet zwei Männer - Täter klingelten wohl an der Tür

Am Samstagnachmittag (31. März 2023) sollen ein 21-Jähriger und ein 29-Jähriger zwei Personen in deren Wohnung in Coburg überfallen haben. Nach den bisherigen Ermittlungen klingelten die beiden Männer laut Polizei gegen 16 Uhr an der Wohnungstür der Opfer.

Nachdem die Bewohner die Tür geöffnet hätten, sollen die Räuber eine Frau mit Pfefferspray besprüht und Bargeld gefordert haben. Die Ermittlungsbehörden gehen davon aus, dass einer der Täter maskiert war und Fesselutensilien mit sich führte. Weiterhin wird den Tatverdächtigen zur Last gelegt, unter anderem eine Geldbörse gestohlen zu haben und mit dieser Beute geflüchtet zu sein.

Die Polizei habe die Räuber anschließend festgenommen und inhaftiert. Gegen den 21-jährigen Tatverdächtigen habe bereits ein Vollstreckungshaftbefehl in anderer Sache bestanden. Gegen den 29-jährigen Tatverdächtigen habe die Ermittlungsrichterin auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg Haftbefehl wegen schweren Raubes erlassen.