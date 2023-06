Eine betrunkene Autofahrerin hat am Dienstagabend (13. Juni 2023) einen Unfall in Rödentaler Stadtteil Mönchröden gebaut und ist danach einfach geflüchtet.

Die 38-Jährige war gegen 20 Uhr auf der Weinbergstraße in Richtung der Schulstraße unterwegs. Dabei fuhr sie gegen das Heck eines geparkten Autos - und fuhr anschließend "unbeeindruckt" weiter, berichtet die Polizeiinspektion Neustadt bei Coburg.

Frau stand unter Alkoholeinfluss - und kassiert heftige Strafe

Die Polizei traf die Frau wenig später an ihrer Wohnadresse an, die Unfallverursacherin stand dabei "sichtlich unter Alkoholeinfluss". Ein entsprechender Test ergab einen Wert von über zwei Promille. Die Frau musste sich deshalb einer Blutentnahme in einem Klinikum unterziehen.

Für die 38-Jährige hat der Unfall weitreichende Konsequenzen: Die Polizei ermittelt wegen Fahrens unter Alkoholeinwirkung und Fahrerflucht gegen die Frau. Zudem entzogen die Beamten ihr den Führerschein "für lange Zeit" und verordneten eine empfindliche Geldstrafe.

Bei dem Unfall entstanden erhebliche Schäden am Fahrzeugheck des geparkten Autos und an der rechten Fahrzeugfront am Auto der Unfallverursacherin. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

